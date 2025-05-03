ماذا يحدث لجسمك عندما يحتضنك شخص؟.. فوائد مفاجئة

كتبت: نورهان ربيع

الحضن من أكثر الطرق تعبيرًا عن الحب والمشاعر تجاه شخص ما، ففي لحظة العناق، تُظهر مشاعرك وتكشف عن مدى محبتك لذلك الشخص.

إذا كان الشخص عاديًا بالنسبة لك، قد يكون الحضن خاليًا من الحميمية، بينما إذا كان شخصًا مقربًا، يصبح الحضن مليئًا بالمشاعر الصادقة والأحاسيس الجميلة، لكن ليس هذا كل شيء؛ فقد أثبتت الدراسات العلمية أن الحضن له فوائد صحية ونفسية عديدة، وفيما يلي بعض هذه الفوائد التي ذكرها موقع CRP.

1- يتم تنشيط العديد من الهرمونات

عندما نعانق شخصًا ما، يكون هرمون الأوكسيتوسين موجودًا وهو ما يسبب انخفاض التوتر، لأن هرمون الكورتيزول الذي يقيس التوتر ينخفض، كما يتم تنشيط الدوبامين أيضًا، ما يمنحنا الشعور بالراحة والطاقة، وأخيرًا السيروتونين الذي يجعلنا نشعر بمزاج جيد.

2- يساعد الجهاز المناعي

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على المزيد من العناق لديهم جهاز مناعي أفضل.

3- يساعد على خفض معدل ضربات القلب

العناق المستمر يخفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، وخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من نوبات الهلع.

4- يمنحنا الأمان

العناق مرتبط بهذا الإحساس المعاكس للخطر، عندما يكون هناك خطر يتم تنشيط الجهاز العصبي، ولكن مع العناق فإننا نشعر بالحماية.

5- تغطية حاجتنا إلى المودة

يحتاج الناس بطبيعة الحال إلى المودة، والعناق مع الأشخاص الذين نحبهم يساعدنا على تغطية هذه الرغبة والحاجة إلى المودة.

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