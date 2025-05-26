احذر.. نوع فيتامين شهير يدمر الكلى في هذه الحالة

كتب – سيد متولي

من المعروف أن الفيتامينات وسيلة مهمة لتعويض جسمك عن فقدان العناصر الغذائية التي يحتاجها، لكن الإفراط بها قد يسبب مشكلات صحية خطيرة.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، فإن الإفراط في تناول فيتامين ب12، يهدد صحة الكلى، وقد يصل الأمر إلى مشكلات خطيرة مثل تراجع وظائف هذا العضو المهم بالجسم.

وبحسب دراسة كندية، نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، فبعد إجراء فحص على مرضى الكلى السكرية، والذين أُعطوا جرعات عالية من فيتاميني ب12 وب6، تراجعت الآلام بشكل أسرع من أولئك الذين تناولوا دواءً وهميًا، هذا لا يعني أن فيتامين ب12 ضار للجميع، ولكنه يثير القلق، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الكلى.

مخاطر الإفراط في فيتامين ب12

يحتاج الجسم إلى حوالي 2.4 ميكروجرام يوميًا من فيتامين ب12، بينما تتوفر مكملات الفيتامين بجرعات كبيرة من 500 أو حتى 1000 ميكروجرام لكل قرص.

وتبدأ المشكلة عندما يحصل الجسم على كمية أكبر من حاجته، إذ يحاول التخلص من الفائض، ولكن لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف وظائف الكلى، لا يعمل نظام التخلص لديهم بكفاءة، وتبقى هذه العناصر الغذائية في مجرى الدم، وتتراكم مسببة مشكلات تهدد الكلى.

والإفراط في فيتامين ب12، يسبب تراجع وظائف الكلى، مع زيادة خطر حصوات الكلى، وضعف قدرة الكلى على تصفية الدم والفضلات.

كما أن الإفراط في تناول فيتامين ب12 يمكن أن يسبب بعض الآثار الجانبية، مثل الحساسية المفرطة، وتفاعلات جلدية (مثل الطفح الجلدي أو الحكة)، والغثيان، والصداع، والإسهال، بالإضافة إلى بعض الآثار على الجهاز العصبي، كما قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وانخفاض ضغط الدم، والتعب، وكذلك تلف الكبد.

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