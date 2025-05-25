تظهر فقط ليلا.. علامة تحذيرية تدل على الإصابة بالسرطان

كتبت- شيماء مرسي

يصاب الكثير من الأشخاص بالسرطان، ويعد من أكثر الأنواع شيوعا هو سرطان الثدي والرئة والبروستاتا والأمعاء.

ولا يقتصر خطر الإصابة بالسرطان على المدخنين أو متناولي اللحوم الحمراء، بالرغم من أن كليهما يزيد من هذا الخطر، فالسرطان مرض معقد يمكن أن يصيب الأفراد الأصحاء بطرق متنوعة ومختلفة، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ويوجد نوع واحد من الأعراض التي لا يمكنك اكتشافها إلا في الليل وهي "التعرق الشديد".

وقد يحدث التعرق الليلي الناتج عن بعض أنواع السرطان لأن الجسم يحاول محاربة السرطان.

وتكون تغيرات مستويات الهرمونات سببا أيضا عندما يسبب السرطان حمى، قد يتعرق الجسم بغزارة لتبريد نفسه.

ويمكن أن يكون التعرق الليلي علامة على شيء آخر، مثل ممارسة الرياضة قبل النوم، أو شرب المشروبات الساخنة في السرير.

ومع ذلك، إذا ظهر هذا الأمر فجأة، فقد يكون إحدى 23 علامة تحذيرية رئيسية للسرطان يجب الانتباه إليها، وذلك وفقا لمؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

ويوجد 23 عرضا شائعا للسرطان يجب الانتباه إليها وفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، وهي:

التعرق الشديد أثناء الليل

التعب

نزيف أو كدمات غير مبررة

ألم أو حب الشباب غير المبرر

فقدان الوزن غير المبرر

كتلة أو تورم غير عادي في أي مكان على الجسم

ظهور شامة جديدة

تغيرات الجلد أو القرحة التي لا تلتئم

صوت أجش أو سعال لا يزول

السعال الدموي

صعوبة في البلع

ضيق التنفس

حرقة المعدة أو عسر الهضم المستمر

تغيرات غير عادية في الثديين

الانتفاخ المستمر

فقدان الشهية

تغير في عادة الأمعاء مثل الإمساك أو البراز الأكثر ليونة أو الذهاب إلى المرحاض بشكل متكرر

دم في البراز

نزيف مهبلي غير متوقع بعد ممارسة الجنس أو بين الدورات الشهرية أو بعد انقطاع الطمث

البول الدموي

مشكلات التبول

ويوجد أكثر من 200 نوع مختلف من السرطان، والتي قد تسبب العديد من العلامات والأعراض المختلفة

وأحيانا تؤثر الأعراض على مناطق محددة من الجسم، مثل البطن أو الجلد.

ولكن قد تكون العلامات أيضا أكثر عمومية، وتشمل فقدان الوزن، والتعب، أو الألم غير المبرر، لذا من المهم استشارة الطبيب عند ظهور أي علامات جديدة.

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