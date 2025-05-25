جمال شعبان يحذر من هذا الشيء في الحر.. قد يقتلك

كتبت- نورهان ربيع:

حذر الدكتور جمال شعبان طبيب أمراض القلب من شرب الماء المثلج بشكل مفاجئ خلال الموجة الحارة التي تمر بها البلاد، خاصة للمرضى الذين يعانون من مرض العصب الحائر، وذلك لأنهم قد يصبحوا أكثر عرضة لخطر الوفاة المفاجئة.

وأوضح "شعبان" خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان" والذي يذاع عبر قناة الشمس الفضائية أنه من الخطر جدا أن يقوم طفل أو شاب أو أي شخص بعد بذله مجهود كبير خلال الطقس الحار كالرياضة مثلا أن يشرب الماء المثلج بشكل مفاجئ، وذلك لأنها تقوم بتنشيط العصب الحائر وتؤثر على كهرباء القلب، خاصة إذا كان الشخص لديه تاريخ مرضي وراثي لأمراض القلب لأن ذلك قد يعرضه للسكتة القلبية التي قد تؤدي إلى الوفاة.

وأضاف: " شرب الماء المثلج باستمرار خاصة خلال الطقس الحار قد يكون سببا في بعض الأحيان في الاصابة بالتهابات الحلق المتكررة والتي قد تصل إلى روماتيزم في القلب، وقد يتطور الأمر لإجراء جراحة في القلب ".

وأشار إلى ضرورة تجنب هذه العادة ومحاولة شرب الماء متوسط الحرارة مثلا، كما يجب أن يتم تناوله ببطء دون الإسراع لأن شرب كمية كبيرة في وقت قليل يرهق الكليتين ويعرضهما للروماتيزم أيضا.

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