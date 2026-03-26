أعلن إسحاق دار، كبير الدبلوماسيين في باكستان، أن محادثات غير مباشرة لا تزال جارية بين الولايات المتحدة وإيران، رغم تقديم الجانبين مقترحات متضاربة.

ويعد هذا التصريح أول اعتراف علني من إسلام آباد بدورها كقناة اتصال بين الطرفين خلال هذه المحادثات.

وكتب دار عبر منصة إكس تويتر سابقًا، أن “محادثات غير مباشرة تجري بين الولايات المتحدة وإيران من خلال رسائل تنقلها باكستان”.

There has been unnecessary speculation in the media regarding peace talks to end ongoing conflict in the Middle East. In reality, US-Iran indirect talks are taking place through messages being relayed by Pakistan. In this context, the United States has shared 15 points, being… — Ishaq Dar (@MIshaqDar50) March 26, 2026

وأضاف أن مصر وتركيا، إلى جانب دول أخرى، تشارك في دعم هذه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران.