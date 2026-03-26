باكستان تكشف عن محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران

كتب : وكالات

01:14 م 26/03/2026

أعلن إسحاق دار، كبير الدبلوماسيين في باكستان، أن محادثات غير مباشرة لا تزال جارية بين الولايات المتحدة وإيران، رغم تقديم الجانبين مقترحات متضاربة.
ويعد هذا التصريح أول اعتراف علني من إسلام آباد بدورها كقناة اتصال بين الطرفين خلال هذه المحادثات.

وكتب دار عبر منصة إكس تويتر سابقًا، أن “محادثات غير مباشرة تجري بين الولايات المتحدة وإيران من خلال رسائل تنقلها باكستان”.

وأضاف أن مصر وتركيا، إلى جانب دول أخرى، تشارك في دعم هذه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران.

