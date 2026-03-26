نجحت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، برئاسة محمد الزرقاني، وبالتنسيق مع إدارة التموين، في ضبط 2 طن ونصف من الدقيق البلدي المدعم المحظور تداوله، قبل بيعه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

إجراءات فورية ضد المخالفين

جرى التحفظ على الكميات المضبوطة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.



شدد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، لرصد المخالفات وضبط الأسواق.

مواجهة الغش واحتكار السلع

وأكد المحافظ استمرار التصدي لمحاولات الغش التجاري واحتكار السلع، مع متابعة التزام التجار بالقرارات التموينية، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة حفاظًا على حقوق المواطنين.