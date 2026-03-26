إعلان

قبل تهريبه للسوق السوداء.. ضبط 2.5 طن دقيق مدعم قبل بيعه بالشهداء

كتب : أحمد الباهي

01:19 م 26/03/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حملة مفاجئة بالشهداء
  • عرض 5 صورة
    محاولة تهريب دقيق مدعم للسوق السوداء بالمنوفية
  • عرض 5 صورة
    منع تهريب دقيق مدعم للسوق السوداء بالمنوفية
  • عرض 5 صورة
    رئيس مدينة الشهداء يضبط دقيق مدعم قبل بيعه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، برئاسة محمد الزرقاني، وبالتنسيق مع إدارة التموين، في ضبط 2 طن ونصف من الدقيق البلدي المدعم المحظور تداوله، قبل بيعه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

إجراءات فورية ضد المخالفين

جرى التحفظ على الكميات المضبوطة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.


شدد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، لرصد المخالفات وضبط الأسواق.

مواجهة الغش واحتكار السلع

وأكد المحافظ استمرار التصدي لمحاولات الغش التجاري واحتكار السلع، مع متابعة التزام التجار بالقرارات التموينية، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة حفاظًا على حقوق المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

