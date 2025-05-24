تدمر الكلي.. أطعمة تزيد خطر الإصابة بالسرطان

رغم فوائد الأسماك لصحة القلب بفضل أحماض أوميجا 3، كشفت دراسة نشرتها مجلة Cancer Causes and Control عن ارتباط محتمل بين الإفراط في تناولها وزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد.

واعتمدت الدراسة على بيانات نصف مليون شخص في الولايات المتحدة، وتبيّن أن من يتناولون 2.6 حصة أسبوعيًا أكثر عرضة للإصابة بنسبة 22% مقارنة بمن يستهلكون كميات قليلة.

لكن السمك المقلي لم يُظهر نفس الارتباط، ما أثار تساؤلات حول طبيعة العلاقة، فيما يرجح بعض الباحثين أن الملوثات مثل الزئبق والزرنيخ في أنواع معينة من الأسماك قد تكون مسؤولة، رغم أن الدراسة لم توثق مستويات هذه الملوثات، في حين لم تثبت الدراسة وجود علاقة سببية مباشرة، وأوصت بمزيد من الأبحاث، وفقا لموقع health.harvard.

إلى جانب الأسماك، حذرت هيئة الرعاية الصحية بالولايات المتحدة من أطعمة أخرى ترتبط بزيادة خطر السرطان، مثل اللحوم المصنعة واللحوم الحمراء بكثرة، والمشروبات السكرية، التي ترتبط بالسمنة وبعض أنواع السرطان.

ويوصي الأطباء بتناول أسماك منخفضة الزئبق مثل السلمون، مع الالتزام بحمية متوازنة، والاهتمام بالحماية من أشعة الشمس كخط دفاع أساسي ضد سرطان الجلد.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، أنّ الأسماك بشكل عام لا تمثل خطرا على صحة الإنسان، بل بالعكس فهي مصدر ممتاز للبروتين والأحماض الدهنية أوميجا 3، وهي مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية.

وأضاف "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" إنّ الأسماك المملحة قد تشكل خطرًا على مرضى الكلى بسبب ارتفاع محتواها من الأملاح، والتي قد تسبب مشاكل في وظائف الكلى.

ونصح أخصائي التغذية العلاجية بتجنب بعض الأسماك التي تحتوي على مستويات عالية من الزئبق من قبل النساء الحوامل أو المرضعات، أو الأطفال.

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