لقى طفل مصرعه إثر تعرضه للاختناق نتيجة تسريب أنبوبة غاز بقرية بدواي التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وجرى إيداع الجثمان بمستشفى شربين العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة، بمصرع طفل إثر تسريب انبوبة غاز بمنزله بقرية بدواى.

انتقل ضباط المباحث بقيادة المقدم أحمد العزب، رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين مصرع محمد مصطفى محمود عوف 11 عاما إثر اختناقه من غاز تسرب من أنبوبة داخل منزله.

جرى نقل الجثمان إلى مستشفى شربين وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.