هذا ما يحدث للسكر والكوليسترول في جسمك عند تناول التوت.. مفاجأة

كتبت- آلاء نبيل:

يعتبر التوت الأسود من الفاكهة الغنية بالعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز الصحة، ويتساءل العديد من الأشخاص حول تأثيره على مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

وقال الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية، إن التوت الأسود غني بالألياف الغذائية، حيث تعمل الألياف القابلة للذوبان على الارتباط بالكوليسترول في الجهاز الهضمي وتمنع امتصاصه، ما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار، كما أنه غني بمضادات الأكسدة "الأنثوسيانين" وهي مركبات نباتية مسؤولة عن لونه الداكن.

وأوضح القيعي في تصريح لـ "مصراوي"، أن الأنثوسيانين تُعرف بخصائصها القوية المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، وتساهم في تحسين مستويات الكوليسترول عن طريق تقليل أكسدة الكوليسترول الضار، وهي عملية تساهم في علاج تصلب الشرايين.

وأضاف أن الألياف الغذائية تعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم من خلال إبطاء امتصاص الجلوكوز في الأمعاء، ما يمنع الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر بعد تناول الوجبات، كما أن مضادات الأكسدة تعمل على تحسين حساسية الأنسولين، وهي قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بشكل فعال لخفض مستويات السكر في الدم.

وفي نهاية حديثة، كشف "القيعي" أن هناك مركبات موجودة في التوت الأسود قد تثبط عمل بعض الإنزيمات التي تهضم الكربوهيدرات، ما يؤدي إلى إبطاء إطلاق الجلوكوز في مجرى الدم.

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