احذر.. علامة خفية في أصابعك قد تكشف سرطان الرئة

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض العلامات الخفية أن تكشف عن أمراض خطيرة وقاتلة، إذ حذر أطباء من تضخم نهايات الأصابع، لأنه قد يكون مؤشرا على الإصابة بسرطان الرئة.

ما هو تضخم نهايات الأصابع؟

وتضخم نهايات الأصابع هو حالة تسبب تورما في أطراف الأصابع وتغيرا في شكل الأظافر، وقد تظهر قبل أي أعراض تقليدية كالسعال أو ضيق التنفس، بحسب صحيفة ميرور.

ويحدث التضخم بشكل تدريجي، بتغير في ملمس قاعدة الظفر، ثم زيادة انحنائه، واحمرار الجلد المحيط به، وصولا إلى شكل يُشبه "الهراوة" في المراحل المتقدمة.

وفي بعض الحالات المتقدمة، قد يظهر أيضا ما يعرف بـ "اعتلال العظام الرئوي الضخامي"، وهو نمو غير طبيعي للعظام قد يشبه أعراض التهاب المفاصل.

وكشف برايان جيميل، مدرب لياقة بدنية من اسكتلندا، تجربته مع هذه العلامة المبكرة، قائلا: "لم أكن أعاني من سعال أو أي ضيق في التنفس، لكنني لاحظت أن أصابعي أصبحت متورمة، وعندما أضع ظفريّ السبابتين معا لم أرَ الفراغ المعتاد بين الأظافر".

وتوجه جيميل إلى طبيب، وطلب أشعة للصدر، ثم أحاله إلى أخصائي، ليكتشف إصابته بسرطان الرئة في المرحلة الثالثة، وبعد خضوعه للعلاج والجراحة، عاد إلى ممارسة عمله، وبدأ في دعم مرضى السرطان من خلال برامج اللياقة البدنية.

ونصح الأطباء باستخدام اختبار للكشف عن هذه الحالة، وهو عبارة عن: ضع ظفري السبابتين مقابل بعضهما البعض، ثم راقب إن كان هناك فراغ صغير على شكل ماسة بين الأظافر، فغياب هذا الفراغ قد يشير إلى تضخم في نهايات الأصابع، ويستدعي زيارة الطبيب.

ورغم العلاقة بين تضخم الأصابع وسرطان الرئة، تؤكد مؤسسة أبحاث السرطان البريطانية، أن هذه الحالة لا تعني بالضرورة الإصابة بالسرطان، لكنها تستوجب زيارة الطبيب فور ملاحظتها، خاصة في حال عدم وجود سبب واضح كالأمراض المزمنة.

أعراض سرطان الرئة:

سعال مستمر لأكثر من 3 أسابيع

تكرار العدوى في الصدر

سعال مصحوب بدم

ألم عند التنفس أو السعال

ضيق تنفس مزمن

تعب عام وفقدان وزن غير مبرر

تغير في شكل الأظافر أو تورم في الأصابع

تغير في الصوت أو صعوبة في البلع

تورم في الوجه أو الرقبة

إذا لاحظت أية تغيرات في أصابعك أو أظافرك، خاصة مع غياب أعراض واضحة، لا تتردد في زيارة الطبيب.

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