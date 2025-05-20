5 عادات يومية قد تعرضك للإصابة بالسرطان.. تجنبها

كتبت- نورهان ربيع:

مرض السرطان من الأمراض الخطيرة التي يخشاها الكثيرون، فهو يعد من أخطر الأمراض على الإطلاق. ورغم التقدم العلمي الكبير، إلا أن هناك بعض الأنواع التي لا يزال العلماء غير قادرين على اكتشاف علاج لها. وبسبب خطورته، يسعى الجميع للوقاية منه، إلا أن هناك بعض العادات اليومية التي قد يمارسها الأشخاص دون دراية بخطورتها، بل قد تكون سببًا في الإصابة بالسرطان.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز تلك العادات لتتمكن من تجنبها وحماية صحتك، وذلك وفقًا لما ذكره موقع GetSavvi Health الطبي.

الاستخدام المستمر للهواتف المحمولة

تصدر الهواتف المحمولة طاقة ترددات راديوية، وهي نوع من الإشعاع.

وقد ازداد استخدام الهواتف المحمولة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ويترتب على التعرض المستمر لها بعض الأضرار، إذ يُعتقد أنها تؤثر على مستويات الميلاتونين في الجسم، وهو الهرمون الذي يساعد في الوقاية من الأورام السرطانية.

استنشاق أبخرة الديزل والبنزين

الأبخرة المنبعثة من محركات الديزل أو البنزين تُعتبر موادًا مسرطنة، ولها تأثير مشابه للتدخين السلبي، ما يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

الجلوس لفترات طويلة

أصبح الجلوس لفترات طويلة، خاصة في بيئات العمل التي تتطلب قلة النشاط البدني، يعد من العوامل الخطيرة التي قد تساهم في الإصابة ببعض أنواع السرطان، فقد أظهرت الدراسات أن الجلوس أكثر من ست ساعات يوميًا قد يزيد من احتمالية الإصابة بهذه الأمراض.

تناول اللحوم المصنعة

تشير بعض الدراسات إلى أن اللحوم المصنعة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبب السرطان، إذ يتم إضافة هذه المواد للحفاظ على اللحوم لفترة أطول.

حرق الطعام أو شويه بشدة

وأفادت تقارير حديثة بأن الطعام المشوي بشدة، خاصة الأجزاء المحروقة، قد يحتوي على مواد مسرطنة.

وارتبطت الدراسات بأن تناول هذه الأجزاء من اللحوم قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس والقولون والجهاز الهضمي.

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