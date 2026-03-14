أصدر محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بتكليف خالد عبدالحكم برئاسة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2026، على أن يتولى الدكتور رمضان محمد، مساعد الوزير لشؤون الامتحانات، منصب نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2026.

ويمتلك خالد عبدالحكم خبرة واسعة في إدارة منظومة الامتحانات داخل وزارة التربية والتعليم، حيث تولى خلال السنوات الماضية عدة مواقع ومسؤوليات داخل الوزارة، ما أكسبه دراية كبيرة بملف امتحانات الثانوية العامة وآليات تنظيمها.

إعداد الأسئلة

يعمل رئيس امتحانات الثانوية العامة 2026 على متابعة جميع الجوانب المتعلقة بإدارة الامتحانات، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم، خاصة فيما يتعلق بإعداد أسئلة دقيقة من حيث الصياغة، والتأكد من خلوها من أي أخطاء، إلى جانب إعداد نماذج إجابة واضحة تضمن تحقيق العدالة بين الطلاب.

مواجهة الغش الإلكتروني

كما تشمل مهام إدارة الامتحانات وضع آليات فعالة للحد من ظاهرة الغش الإلكتروني، والتي تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه امتحانات الثانوية العامة في السنوات الأخيرة، وذلك عبر إجراءات تنظيمية وتقنية تهدف إلى تأمين اللجان وتحقيق الانضباط داخلها.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حرصها على تنظيم امتحانات الثانوية العامة 2026 في أجواء من الانضباط والشفافية، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات في مختلف محافظات الجمهورية.

