تموين المنيا: توزيع أكثر من 59 ألف أسطوانة بوتاجاز مع تشديد الرقابة

كتب : جمال محمد

02:59 م 14/03/2026

توزيع اسطوانات البوتاجاز بالمنيا

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، بالمتابعة المستمرة لتوافر السلع الأساسية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع إحكام الرقابة على منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز بجميع مراكز وقرى المحافظة، لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة مع قرب حلول عيد الفطر وزيادة معدلات الاستهلاك.

استمرار ضخ الكميات وتلبية احتياجات المواطنين

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تم توزيع 56 ألفًا و426 أسطوانة بوتاجاز منزلي، إلى جانب 2601 أسطوانة بوتاجاز تجاري، مؤكدًا استمرار ضخ الأسطوانات بكميات كافية لضمان تلبية احتياجات المواطنين بمختلف المناطق.

تطبيق الأسعار المقررة وضبط التوزيع

وأشار الزهري إلى التشديد على مستودعات البوتاجاز بضرورة توزيع الأسطوانات بحضور مسؤول التموين المختص، والالتزام بالأسعار المقررة، بما يضمن ضبط عمليات التوزيع والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

حملات ميدانية مستمرة

وأضاف أن الأجهزة الرقابية بالمديرية وإدارات التموين بالمراكز تواصل حملاتها الميدانية على مستودعات البوتاجاز لمتابعة سير العمل والتأكد من حصول المواطنين على الأسطوانات بسهولة ويسر، وعدم وجود أي معوقات في عملية الصرف.

وأكدت المديرية على ضرورة إبلاغ المواطنين عن أي مخالفات أو شكاوى تتعلق بتوزيع الأسطوانات، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

تموين المنيا اسطوانات البوتاجاز أخبار المنيا محافظ المنيا

