ضبط سيدة تعتدي على طفلتها لاستغلالها بالشارع في الإسكندرية

فيديو صادم| سيدة تضرب طفلتها لاستغلالها في الاستجداء.. والداخلية تتدخل

كتب : علاء عمران

03:02 م 14/03/2026

ضبط سيدة تعتدي على طفلتها

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام سيدة بالتعدي بالضرب على طفلة برفقتها بالإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط السيدة والطفلة الظاهرتين في الفيديو، وهما بدون عمل، والطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، ومقيمتان بدائرة قسم شرطة كرموز.

وبمواجهة السيدة اعترفت باستغلال طفلتها للاستجداء وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في أحد شوارع دائرة قسم شرطة أول المنتزه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي قسم شرطة أول المنتزه سيدة تضرب طفلتها

