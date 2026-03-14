تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام سيدة بالتعدي بالضرب على طفلة برفقتها بالإسكندرية.

ضبط سيدة تعتدي على طفلتها لاستغلالها بالشارع في الإسكندرية



وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط السيدة والطفلة الظاهرتين في الفيديو، وهما بدون عمل، والطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، ومقيمتان بدائرة قسم شرطة كرموز.

وبمواجهة السيدة اعترفت باستغلال طفلتها للاستجداء وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في أحد شوارع دائرة قسم شرطة أول المنتزه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

