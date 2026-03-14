تايلاند تحذر سفنها التجارية من الإبحار في مياه الشرق الأوسط

كتب : مصراوي

02:54 م 14/03/2026

مضيق هرمز

أصدرت البحرية الملكية التايلاندية تحذيرا لشركات الشحن والسفن التجارية التايلاندية بضروة توخي الحذر الشديد عند الإبحار في الخليج العربي وخليج عمان ومضيق هرمز، مشيرة إلى تصاعد التوترات الإقليمية والتهديد المحتمل للألغام البحرية.

وقال المتحدث باسم البحرية، الأدميرال باراج راتانجايبيان إن مركز مراقبة حركة المرور البحرية، التابع لمركز العمليات البحرية أصدر الإنذار الأمني البحري الإضافي أمس الجمعة، حسب صحيفة بانكوك بوست التايلاندية اليوم السبت.

جاء ذلك بعد يومين من تعرض ناقلة البضائع السائبة "مايوري ناري" التي ترفع علم تايلاند لهجوم في مضيق هرمز.

وتمكن أفراد الطاقم، الذين يبلغ عددهم 20 شخصا من الفرار بدون التعرض لأذى، لكن ثلاثة منهم مازالوا محاصرين على متن السفينة. وتواجه عملية الإنقاذ صعوبة بسبب الصراع.

وحث الإشعار الصادر عن البحرية شركات الشحن التايلاندية على تكثيف الحذر أثناء العمل في الخليج العربي وخليج عمان ومضيق هرمز.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية التايلاندية أنه حتى الآن لم ترد أي تقارير عن إصابة أو مقتل مواطنين تايلانديين.

وحثت الوزارة التايلانديين المقيمين في المناطق عالية الخطورة على التفكير في المغادرة في أسرع وقت ممكن، وسط تصاعد القتال في الشرق الأوسط وتسجيل بياناتهم لدى السفارة الملكية التايلاندية أو القنصلية العامة المسؤولة عن منطقتهم.

إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج مضيق هرمز

