قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد العزيز محمد حبيب، بمعاقبة "محمود ع" - كوافير - بالسجن المؤبد في واقعة اتهامه بذبح الطفل "عبد الرحمن علاء" داخل سوبر ماركت بالمهندسين.

عُقدت هيئة المحكمة برئاسة الدائرة المستشار عبد العزيز محمد حبيب وعضوية المستشارين أمجد محمد أبو الفتوح وأحمد محمد خلف، بحضور وكيل النائب العام زياد فاخر فتحي وأمانة السر طلعت عبده وأيمن عبد اللطيف.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "محمود م" في أوراق الدعوى رقم 9226 لسنة 2025 جنايات الدقي والمقيدة برقم 6775 لسنة 2020، تهمة قتل الطفل المجني عليه "عبد الرحمن حازم" عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن عقد العزم على إزهاق روحه إثر مشادة كلامية نشبت فيما بينهما.

وذكرت النيابة العامة أن المتهم أعد مخططه الإجرامي باستخدام سلاح أبيض (سكين)، وتوجه إلى المكان الذي أيقن تواجده فيه، وما أن ظفر به حتى انهال عليه بطعنات متتالية أسقطته أرضًا، إلا أنه لم يردعه ذلك، وتوالى في التعدي عليه، ثم أمسك برقبته وذبحه للتأكد من مفارقته الحياة، فأحدث الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.

واستمعت النيابة العامة لأقوال "ر.ط" ــ أحد العاملين بالمحل موقع الجريمة ــ والذي أكد أنه أثناء تناوله الطعام رفقة المجني عليه "عبد الرحمن" وآخرين، حضر إليهم المتهم داخل السوبر ماركت، ومثل له "عامل"، إلا أنه قرر استهداف الطفل "عبد الرحمن"، وما أن حضر إليه الأخير، انهال عليه بسكين أخرجه من طيات ملابسه.

وذكر العامل أن الطفل سقط مغشيًا عليه متأثرًا بالإصابة، وحاول الزحف بعيدًا عن المتهم الذي استمر في الاعتداء عليه، فهرع العامل للاستغاثة بوالد المجني عليه "علاء"، ولدى عودته تفاجأ بأن الطفل "عبد الرحمن" غارق في دمائه داخل المحل، والمتهم قد فر هاربًا.

واطلعت النيابة العامة على التقرير الفني لتفريغ كاميرات المراقبة بالمحل، والذي أظهر المتهم "محمود" لحظة دخوله المحل، وإشارته للمجني عليه وحضوره إليه، ثم إشهار السكين والانقضاض عليه بطعنات متعددة وذبحه للتأكد من وفاته، ثم هرب من موقع الجريمة.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الإصابات الموجودة بجسد المجني عليه "عبد الرحمن حازم"، عبارة عن جرح قطعي عميق متباعد الحواف بطول 17 سم أسفل شحمي الأذن اليمنى واليسرى ناحية الظهر، وقطع بعضلات الأوعية الدموية والقصبة الموالية.

وأوضح تقرير الطب الشرعي وجود جرح آخر مستوى الحواف سطحي بطول حوالي 9 سم يسار العنق، وجرح مستوى الحواف مائل بطول حوالي 3 سم أعلى يسار الصدر، وجرح مستعرض بطول حوالي 4 سم منتصف يسار الصدر، إضافة إلى ستة عشر جرحًا مستوية الحواف بطول يتراوح بين 1 و3 سم موزعة يمين ويسار الظهر.

واختتم التقرير بأن الإصابة الذبحية بالعنق هي السبب الرئيسي للوفاة، نتيجة قطع الأوعية الدموية الرئيسية، إضافة للإصابات الطعنِية بالصدر والظهر التي أدت إلى نزيف دموي غزير وهبوط حاد بالدورة الدموية وصدمة نزفية أودت بحياة الطفل.

اقرأ أيضا:

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)



علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق