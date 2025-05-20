بـ10 جنيهات.. خضار يعزز صحة البروستاتا ويخفض نسبة الكوليسترول الضار

كتبت- آلاء نبيل:

تعتبر الكوسة من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة عند الرجال، ومنها تأثيرها على مستويات الكوليسترول المرتفعة وصحة البروستاتا.

وقال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن الكوسة تحتوي على عدة مركبات تساهم في تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم.

وأوضح "القيعي" في تصريح لـ"مصراوي" أنّ الكوسة تعد مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية، وخاصة الألياف القابلة للذوبان، التي تعمل على الارتباط بالكوليسترول في الجهاز الهضمي ومنع امتصاصه، ما يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، كما تحتوي على مضادات أكسدة مثل فيتامين C، والبيتا كاروتين، والفلافونويدات، التي تساهم في حماية الكوليسترول من الأكسدة، وهي عملية تزيد من خطر تصلب الشرايين وأمراض القلب.

وأضاف أن البوتاسيوم الموجود في الكوسة مهم لتنظيم ضغط الدم، وهو ما يرتبط بشكل غير مباشر بصحة القلب والأوعية الدموية ومستويات الكوليسترول المرتفعة.

وتابع أن الكوسة تلعب دورًا هامًا في دعم صحة البروستاتا، إذ تحتوي على مركبات ذات خصائص مضادة للالتهابات، ما يساعد في تقليل خطر الإصابة بتضخم البروستاتا الحميد والتهاب البروستاتا، كما تساهم مضادات الأكسدة الموجودة في الكوسة في حماية خلايا البروستاتا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ما يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا على المدى الطويل.

وكشف "القيعي" في نهاية حديثه أن الكوسة تحتوي أيضًا على كميات معتدلة من الزنك، وهو معدن أساسي لصحة البروستاتا ووظائفها الطبيعية، ما يساعد في حمايتها من الأمراض.

ويترواج سعر كيلو الكوسة في سوق العبور اليوم، ما بين 6 و10 جنيهات للجملة.