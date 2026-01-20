المكسرات والبذور من الأطعمة الأكثر فائدة للقلب، لما تحتويه من دهون غير مشبعة، وألياف، ومضادات أكسدة، وبين الأنواع الأكثر شيوعا، يبرز الجوز والفول السوداني، لكن أيهما يوفر حماية أكبر للقلب ويساعد في ضبط مستويات الكوليسترول؟

يتميز الجوز بغناه بالدهون غير المشبعة، خاصة الدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة، والتي تساعد على خفض الكوليسترول الضار (LDL) ودعم صحة الأوعية الدموية.

تحتوي الحبة الواحدة من الجوز "28 جراما" على نحو 21 جراما من الدهون الصحية، مقارنة بـ14 جراما فقط في الفول السوداني.

كما يحتوي الجوز على نسبة أقل من الدهون المشبعة، ما يجعله خيارا مثاليا لمن يسعون لتحسين مستويات الكوليسترول وتقليل مخاطر أمراض القلب.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على البوليفينولات والفلافونويدات، التي تحمي الأوعية الدموية من أكسدة الكوليسترول الضار، فضلا عن كونه مصدرا جيدا للألياف والمغنيسيوم لدعم انتظام ضغط الدم وصحة القلب بشكل عام، وفقا لموقع "VerywellHealth ".

الفول السوداني.. بروتين ومركبات مفيدة للقلب

يتمتع الفول السوداني بقيمة غذائية عالية، خاصة من حيث البروتين:

توفر الحبة الواحدة نحو 7 جرامات من البروتين، أي أكثر من ضعف ما يقدمه الجوز.

يحتوي الفول السوداني على ريسفيراترول، مضاد أكسدة يحسن وظيفة الأوعية الدموية.

الحمض الأميني أرجينين في الفول السوداني يساعد على إنتاج أكسيد النيتريك، ما يوسع الأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم.

الفول السوداني أيضا مصدرا جيدا للنياسين "فيتامين B3"، الذي يرفع الكوليسترول الجيد ويخفض الدهون الثلاثية.

نصائح لتناول المكسرات بشكل صحي

رغم فوائد الجوز والفول السوداني، يحذر خبراء التغذية من الإفراط في تناولها بسبب ارتفاع السعرات الحرارية.

توصي جمعية القلب الأمريكية بالالتزام بحصة واحدة يوميا "28 جراما" للحصول على الفوائد الصحية دون زيادة الوزن.

أفضل استراتيجية هي تنويع المكسرات ضمن نظام غذائي متوازن، لتحقيق أقصى استفادة للقلب والكوليسترول.

التنويع هو الحل الأمثل

لا يمكن التأكيد بأن أحد النوعين أفضل بشكل مطلق:

الجوز يتفوق في الدهون الصحية ومضادات الأكسدة.

الفول السوداني يتميز بـ البروتين ومركبات داعمة لصحة القلب.

أفضل طريقة للحفاظ على صحة القلب هي تناول الجوز والفول السوداني بشكل معتدل ضمن النظام الغذائي اليومي، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

