دراسة: الشاي والشوكولاتة الداكنة سلاحك ضد ارتفاع ضغط الدم

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة سوري وأركنساس وكينجز كوليدج لندن أن تناول الشاي والشوكولاتة الداكنة قد يسهمان في خفض ضغط الدم.

وحلل الباحثون في الدراسة 145 تجربة سريرية شملت أكثر من 5000 مشارك، ووجدوا أن الأطعمة الغنية بمركبات الفلافان-3 قد تسهم في خفض ضغط الدم بنسب تضاهي العديد من أدوية ارتفاع ضغط الدم، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

وأدى تناول هذه الأطعمة يوميا خاصة لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم إلى انخفاض قراءات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بنحو 6 نقاط، وهو ما يلاحظه الأطباء مع الأدوية القياسية.

وكان الانخفاض ملحوظاً لدى من لديهم ارتفاع في ضغط الدم.

ويوجد هذا النوع من الفلافان في: الشوكولا الداكنة، والشاي، والتفاح، والعنب.

تمدد الشرايين

ولم تكن فوائد ضغط الدم الخبر السار الوحيد. فقد حسّنت هذه الأطعمة أيضاً من كفاءة عمل الأوعية الدموية، والتي تم قياسها من خلال اختبار يُسمى التمدد بوساطة التدفق، وهو مدى تمدد الشرايين عند تدفق الدم عبرها.

وحدث هذا التأثير بغض النظر عن تغيرات ضغط الدم، ما يشير إلى أن الفلافان-3 قد توفر حمايةً للقلب والأوعية الدموية تتجاوز مجرد خفض أرقام الضغط.

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