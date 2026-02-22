كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله بإحدى الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها لفظيا حال سيرها بأحد الشوارع بسوهاج.

حددت أجهزة الأمن هوية القائمة على النشر مقيمة بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، و بسؤالها أفادت تضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش اللفظى بها .

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على مرتكب الواقعة "عامل"، مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية،وتولت النيابة العامة التحقيقات.