سعرها على "قد الإيد".. عشبة تقضي على الإمساك وتقلل خطر الإصابة بالسرطان

كتبت: نورهان ربيع

عشبة البقدونس من أكثر الأعشاب فاعلية في القضاء على الإمساك وتحسين وظائف الجهاز الهضمي، سواء تم تناولها كما هي، أو خُفقت وأُعدت مشروبًا أو عصيرًا.

كما تمتلك هذه العشبة العديد من الفوائد الصحية الأخرى التي تجعلها الخيار الأول لدى كثيرين، وفيما يلي نستعرض أهم فوائد البقدونس، بحسب ما ذكر موقع npistanbul.

1- غني بمضادات الأكسدة: يحتوي على مضادات أكسدة مثل فيتامين ج وفيتامين أ والفلافونويدات. يقلل من تلف الخلايا من خلال مكافحة الجذور الحرة.

2- يقوي جهاز المناعة: يدعم محتواه العالي من فيتامين ج جهاز المناعة ويوفر الحماية من الأمراض.

3- صحة الجهاز الهضمي: تدعم الألياف صحة الجهاز الهضمي وتمنع مشاكل مثل الإمساك.

4- خصائص مدرة للبول: تشجع الكلى على العمل بشكل أكثر فعالية وتدعم التخلص من السموم.

5- موازنة سكر الدم: يمكن أن يوازن سكر الدم، وخاصةً للأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين.

6- صحة العين: يساعد فيتامين أ على الوقاية من العمى الليلي وهو مهم لصحة العين.

7- قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان: قد تقلل مضادات الأكسدة من خطر الإصابة بالسرطان من خلال الحد من تلف الخلايا.

8- صحة العظام: يدعم الكالسيوم وفيتامين ك صحة العظام.

9- يخفف رائحة الفم الكريهة: بفضل محتواه العالي من الكلوروفيل، يمكن أن يساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة.

10- صحة البشرة: يدعم فيتامينا أ وج صحة البشرة. في أي حالة صحية أو مرض مزمن، يُنصح باستشارة طبيب أو أخصائي رعاية صحية، كما أن تناول البقدونس كجزء من نظام غذائي متوازن مفيد للصحة.

أما بخصوص عصير البقدونس أو شراب البقدونس فهذه هي فوائده:

يُقوّي جهاز المناعة: يحتوي عصير البقدونس على كميات عالية من فيتامين ج، مما يُوفّر الحماية من الأمراض بتقوية جهاز المناعة.

تأثير مُزيل للسموم: بفضل خصائصه المُدرّة للبول، يُحفّز الكلى على العمل بكفاءة أكبر، مما يُسهّل إزالة السموم من الجسم.

غني بمضادات الأكسدة: عصير البقدونس غني بمضادات الأكسدة، ويُقلّل من تلف الخلايا من خلال مُحاربة الجذور الحرة.

يدعم صحة الجهاز الهضمي: يحتوي عصير البقدونس على ألياف تُعزّز عملية الهضم، مما يُدعم صحة الجهاز الهضمي ويُقي من مشاكل مثل الإمساك.

موازنة سكر الدم: يُمكن أن يكون مُفيدًا للأشخاص الذين يُعانون من مُقاومة الأنسولين، ويُساعد على موازنة سكر الدم.

يدعم صحة العين: بفضل محتواه من فيتامين أ، يُساعد على الوقاية من العشى الليلي، ويُعزّز صحة العين بشكل عام.

قد يُقلّل من خطر الإصابة بالسرطان: يُمكن لمضادات الأكسدة أن تُقلّل من خطر الإصابة بالسرطان عن طريق تقليل تلف الخلايا.

قد يُساعد في التحكم بالوزن: يُمكن أن يُساعد انخفاض السعرات الحرارية ودعم الهضم في التحكم بالوزن.

يدعم صحة البشرة: يدعم فيتامينا أ و ج صحة البشرة، كما أن مضادات الأكسدة تؤخر شيخوخة الجلد.

يقضي على رائحة الفم الكريهة: بفضل محتواه من الكلوروفيل، يُخفف من رائحة الفم الكريهة.

ويبلغ سعر حزمة البقدونس في الأسواق الشعبية نحو 5 جنيهات مقابل من 15 إلى جنيه في المولات والمتاجر الكبرى.

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