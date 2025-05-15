3 أطعمة تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.. احذر تناولها

كتبت: نورهان ربيع

سرطان القولون من أكثر أنواع السرطان انتشارا وشيوعا بين الناس، وهناك العديد من العوامل والأسباب التي قد تؤدي للإصابة به من بينها النظام الغذائي، فهناك بعض الأطعمة غير الصحية والتي قد يؤدي الإفراط بها للإصابة بالمرض.

وفيما يلي نوضح بعض هذه الأطعمة التي يجب تجنبها قدر الإمكان، بحسب ما ذكره موقع tricitymed.

1- الدهون

على الرغم من وجود "دهون مفيدة"، مثل الأفوكادو والمكسرات، إلا أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون والمنتجات المشبعة والوجبات السريعة قد يكون كارثيًا على القولون، إذ اكتشف الباحثون أن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون تُنتج المزيد من الخلايا الجذعية المعوية، ما قد يؤدي إلى أورام معوية، كما تبين أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون يُؤدي إلى زيادة كتلة الجسم بنسبة 50%، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بأورام معوية.

2- اللحوم الحمراء

تشير الدراسات إلى أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.

3- السكر

تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول الوجبات الخفيفة السكرية قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

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