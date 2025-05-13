مع ارتفاع درجات الحرارة.. 5 فواكه صيفية تحارب الجفاف

كتب – سيد متولي

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، يبحث المصريون عن أفصل الأطعمة التي يمكن أن تحارب الطقس الحار، وتمنع الشعور بالجفاف، فما هي أفضل الخيارات؟.

الشمام

تناول فاكهة الشمام، يجعلك أقل عرضة للإصابة بالجفاف في الصيف، لأن نسبة الماء بها تعادل 90% أو أكثر من قيمتها الغذائية، إلى جانب محتواها العالي من فيتامين سي وفيتامين أ والألياف.

البطيخ

تناول البطيخ يساعد على الوقاية من الجفاف في الصيف، لاحتوائه على الماء اللازم لترطيب الجسم، حيث يشكل أكثر من 92% من قيمته الغذائية، كما يتميز بمحتواه العالي من معدن البوتاسيوم، الذي يوفر حماية ضد الجفاف، عن طريق الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، بحسب موقع Everydayhealth.

الخوخ

الخوخ غني بالماء الذي يحتاجه الجسم، لمحاربة الجفاف والحصول على الترطيب اللازم، كما يحتوي على الألياف والفيتامينات المهمة، مثل: فيتامين سي وأ.

الفراولة

هذه الفاكهة مهمة في الحفاظ على ترطيب الجسم وتقليل خطر الإصابة بالجفاف في الصيف، إذ تحتوي الفراولة على نسبة جيدة من الماء، مع الألياف المفيدة لصحة الجهاز الهضمي، وفيتامين سي المقوي للمناعة.

الأناناس

يساعد الأناناس على محاربة الجفاف، إذ تبلغ نسبة الماء به 87%، لذلك فهو يعمل على ترطيب الجسم، كما يحسن حركة الأمعاء بفضل محتواه من الألياف.

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