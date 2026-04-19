كشفت دراسة حديثة أمريكية أن تناول الخبز والكربوهيدرات قد يؤدي إلى زيادة الوزن حتى دون زيادة في السعرات الحرارية.

ويرجع هذا التأثير إلى تغيرات في عملية التمثيل الغذائي، وليس فقط لكمية الطعام المتناولة، ما يسلط الضوء على أهمية نوعية الكربوهيدرات في النظام الغذائي.

كيف تؤثر الكربوهيدرات على الوزن رغم عدم زيادة السعرات؟

لاحظ الباحثون أن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل الخبز والأرز، وتخلت عن نظامها الغذائي المعتاد.

ورغم أن إجمالي السعرات لم يرتفع بشكل ملحوظ، فإن وزن الجسم وكتلة الدهون زادا بشكل واضح، ما يشير إلى أن تأثير الكربوهيدرات على الوزن قد يكون مرتبطا بتغيرات التمثيل الغذائي أكثر من كميتها فقط.

لماذا قد تؤدي الكربوهيدرات إلى زيادة الوزن رغم عدم تناول المزيد من الطعام؟

زيادة الوزن لم تكن نتيجة تناول كميات أكبر من الطعام، بل بسبب انخفاض استهلاك الطاقة.

كما أن الجسم أصبح يحرق طاقة أقل، ما أدى إلى تراكم الدهون حتى دون زيادة السعرات الحرارية، ما يوضح أن تأثير الكربوهيدرات على الوزن مرتبط بالتمثيل الغذائي وليس بالكمية فقط، وفقا لموقع "ScienceDaily".

ما التغيرات البيولوجية التي تحدث للجسم مع تناول الكربوهيدرات؟

تشمل التغييرات ارتفاع مستويات الأحماض الدهنية في الدم وانخفاض بعض الأحماض الأمينية، إضافة إلى زيادة تخزين الدهون في الكبد وتنشيط جينات مرتبطة بإنتاج الدهون.

هذه التغيرات تفسر كيف يمكن أن تؤدي الكربوهيدرات إلى زيادة الوزن حتى دون زيادة السعرات الحرارية.

ماذا يحدث عند إزالة دقيق القمح من النظام الغذائي؟

عند إزالة دقيق القمح من النظام الغذائي، لاحظ الباحثون تحسن سريع في الوزن والمؤشرات الأيضية، ما يشير إلى أن التوازن الغذائي العام يؤدي دورا أكبر من التركيز على عنصر واحد فقط في النظام الغذائي، سواء كان بروتين أو كربوهيدرات أو دهون.

كيف يؤثر التفضيل العالي للكربوهيدرات على الجسم؟

يمكن أن يدفع التفضيل العالي للكربوهيدرات الجسم إلى تغيرات أيضية تؤثر على طريقة استخدام الطاقة، وليس فقط على كمية الاستهلاك.

هذه التغيرات تسهم في تراكم الدهون وزيادة الوزن حتى دون زيادة كبيرة في السعرات الحرارية، ما يبرز أهمية نوعية الكربوهيدرات والتوازن الغذائي.

