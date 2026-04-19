أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 5 كيانات وأفراد متورطين في تجنيد جنود كولومبيين سابقين للقتال لميليشيا الدعم السريع في السودان.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن هذه الشبكة ساهمت في تأجيج الصراع في السودان، وربطت عمليات التجنيد المباشرة بما وصفته بأحد أسوأ الأزمات الإنسانية والمجاعة في العالم.

وتشمل الشبكة الخاضعة للعقوبات شركة "Fenix Human Resources S.A.S" ومقرها بوجوتا، وشركة "Global Qowa Al-Basheria S.A.S"، إلى جانب شخصيات بارزة مثل خوسيه ليباردو كويخانو توريس وخوسيه أوسكار جارسيا باتي.

شبكة مرتزقة كولومبية

وبحسب وزارة الخزانة، فإن هذه الشبكة تعمل منذ عام 2023 على تجنيد مئات الجنود الكولومبيين السابقين للقتال في السودان، في أدوار قتالية وتقنية، من بينها تشغيل الطائرات المسيّرة، في مدن رئيسية مثل الفاشر.

وتشير تقديرات أمريكية إلى أن الحرب في السودان، التي اندلعت في أبريل 2023، أسفرت عن مقتل أكثر من 150 ألف شخص وتشريد أكثر من 14 مليونًا.

وكان قائد ميليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" قد أقر في تصريحات سابقة بوجود مقاتلين أجانب، قائلاً إن "المقاتلين الأجانب لا يغيرون مسار الحرب".

استخدام وسطاء في بنما

وتقول واشنطن إن هذه الشبكات تعزز القدرات القتالية على الأرض بشكل ملموس، مشيرة إلى استخدام وسطاء وشركات في بنما لإخفاء التدفقات المالية والارتباطات التعاقدية.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول المرتبطة بالولايات المتحدة، ومنع أي معاملات مع الكيانات والأفراد المشمولين وفق الأمر التنفيذي 14098. كما تشير تقارير إلى نشر ما لا يقل عن 300 مقاتل كولومبي في مناطق مختلفة، بينها نيالا في جنوب دارفور، والتي تُعد مركزًا لوجستيًا رئيسيًا لميليشيا الدعم السريع.