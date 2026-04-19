هل يقلل خفض ضغط الدم من خطر أمراض القلب؟

كتب : شيماء مرسي

07:00 ص 19/04/2026

ضغط الدم

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن خفض ضغط الدم إلى مستويات أقل من 120 ملم زئبق قد يوفر حماية أكبر للقلب مقارنة بالأهداف التقليدية.
هذا النهج يمكن أن يقلل بشكل ملحوظ من خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

كيف يساهم خفض ضغط الدم الانقباضي إلى أقل من 120 ملم زئبق في الوقاية؟

تشير النتائج إلى أن استهداف ضغط دم انقباضي أقل من 120 ملم زئبق أدى إلى تقليل أكبر في حالات قصور القلب والسكتة الدماغية، مقارنة بالمستويات الأعلى مثل 130 أو 140 ملم زئبق.

ما المخاطر المحتملة لخفض ضغط الدم بشكل مكثف؟

رغم الفوائد الكبيرة لخفض ضغط الدم إلى أقل من 120 ملم زئبق، فإن هذا النهج يرتبط بزيادة احتمال بعض الآثار الجانبية، مثل انخفاض الضغط الحاد، مشكلات الكلى، الدوخة والسقوط.
كما يتطلب غالبا استخدام أدوية أكثر وزيارات طبية متكررة لمراقبة الصحة وضمان السلامة أثناء اتباع هذا النهج العلاجي المكثفة ما يرفع التكلفة، وفقا لـ "ScienceDaily".

هل يعد خفض ضغط الدم المكثف مجديا اقتصاديا؟

أظهرت الدراسة أن خفض ضغط الدم إلى أقل من 120 ملم زئبق يظل فعالا من حيث التكلفة.

كيف يمكن تحقيق التوازن بين فوائد ومخاطر خفض ضغط الدم المكثف؟

ينصح بأن يكون اتخاذ القرار مشتركا بين الطبيب والمريض لتحديد المستوى الأنسب للعلاج، دون تعريض المريض لمخاطر غير ضرورية.
وتشير الدراسة إلى أن خفض ضغط الدم بشكل أكثر صرامة قد يمنح فوائد إضافية للقلب، لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب توازنا دقيقا بين الفعالية والمخاطر لضمان أفضل نتائج صحية ممكنة.

