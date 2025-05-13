لا تتجاهلها.. 5 علامات تعني أن جسمك يحتاج إلى الكالسيوم

نقص الكالسيوم في الجسم قد لا يظهر بأعراض واضحة في البداية، لكن مع تفاقمه، يمكن أن يتسبب في ظهور عدة علامات تحذيرية تستدعي الانتباه، وفقا لموقع "onlymyhealth".

تقلصات وتشنجات العضلات

يؤدي نقص الكالسيوم إلى خلل في انقباض واسترخاء العضلات، ما يسبب تقلصات مؤلمة ومتكررة، وتشنجات، وضعف عام في العضلات.

الخدر والوخز

الشعور بالوخز والتنميل في الأطراف، خاصة اليدين والقدمين، يشير إلى تأثر الأعصاب بسبب نقص الكالسيوم الضروري لوظيفتها السليمة.

التعب والإرهاق

حتى مع المجهود القليل، يشعر الشخص المصاب بنقص الكالسيوم بتعب شديد وضعف في أنحاء متفرقة من الجسم نتيجة لتأثر الأعصاب.

اضطرابات ضربات القلب

في الحالات الشديدة، يتسبب نقص الكالسيوم في عدم انتظام ضربات القلب، حيث أن عضلة القلب تحتاج إلى الكالسيوم لأداء وظيفتها بكفاءة.

النوبات وفقدان الذاكرة

يؤثر نقص الكالسيوم على وظائف الدماغ والنواقل العصبية، ما يؤدي إلى ظهور نوبات وفي بعض الحالات فقدان الذاكرة.

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