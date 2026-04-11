تُعد أظافر القدم مرآة خفية لصحة الجسم، إذ قد تحمل في شكلها ولونها إشارات مبكرة لمشكلات صحية خطيرة.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز 6 علامات على أظافر القدم قد تكشف عن أمراض خطيرة وفقًا لما ورد عبر صحيفة healthline.

ما هي العلامات التي يجب الانتباه لها؟

- تغير لون الظفر إلى الأصفر أو البني

قد يشير إلى عدوى فطرية، أو في بعض الحالات إلى أمراض مزمنة مثل السكري أو مشاكل في الجهاز التنفسي.

- سماكة غير طبيعية في الأظافر

زيادة سماكة الظفر قد تكون علامة على التهابات فطرية مزمنة أو اضطرابات في الدورة الدموية.

- هشاشة وتكسر الأظافر بسهولة

غالبًا ما ترتبط بنقص الفيتامينات، خاصة الحديد، وقد تدل على فقر الدم.

- ظهور خطوط داكنة تحت الظفر

قد تكون هذه الخطوط مؤشرًا خطيرًا على سرطان الجلد (الميلانوما)، خاصة إذا ظهرت فجأة.

- انفصال الظفر عن الجلد

قد ينتج عن التهابات، أو أمراض في الغدة الدرقية، أو حتى صدمات متكررة.

- تورم أو احمرار حول الظفر

عادة ما يدل على عدوى بكتيرية أو فطرية، وقد يتطور إلى مضاعفات إذا لم يُعالج.

كيف تؤثر هذه العلامات على صحتك؟

التغيرات في أظافر القدم ليست مجرد مشكلة سطحية، بل قد تعكس خللًا داخليًا في الجسم فمثلًا:

تغير اللون قد يشير إلى ضعف المناعة

التشقق والهشاشة قد تدلان على سوء التغذية

الخطوط الداكنة قد تكون مؤشرًا لأمراض خطيرة تتطلب تدخلًا عاجلًا

متى يجب زيارة الطبيب؟

استشارة الطبيب في حالات إذ استمر التغير في شكل أو لون الظفر لفترة طويلة، والشعور بألم أو تورم ملحوظ

أو ظهور خطوط داكنة غير معتادة، أو انتشار العدوى أو زيادة

لماذا تظهر هذه العلامات؟

العدوى الفطرية أو البكتيرية

نقص العناصر الغذائية

الأمراض المزمنة مثل السكري

ضعف الدورة الدموية

إهمال النظافة أو ارتداء أحذية غير مناسبة

