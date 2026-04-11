الداخلية تكشف واقعة تحطيم سيارة والتعدي على قائدها بسبب "الركنة"

بسبب ركنة قدام المحل.. صاحب ورشة يحطم سيارة ويعتدي على قائدها بعين شمس

كتب : صابر المحلاوي

11:19 م 11/04/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخص بتحطيم زجاج سيارة والتعدي على قائدها بالضرب بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه صاحب محل مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أن سببها تكرار قيام مالك السيارة بإيقافها أمام الورشة الخاصة به، ما أثار غضبه ودفعه للتعدي عليه وتحطيم زجاج السيارة.

وبسؤال مالك السيارة، وهو فني معدات مقيم بذات الدائرة، أقر بتصالحه مع المتهم، وعدم رغبته في تحرير محضر بالواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

