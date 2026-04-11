تُعد الأنيميا من أكثر المشكلات الصحية انتشارا، وقد تتطور في بعض الحالات إلى مرحلة حادة تؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة اليومية.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز العلامات التحذيرية وفقا لما جاء عبر صحيفة هيلث لاين.

ما هي الأنيميا الحادة؟

الأنيميا الحادة هي حالة يحدث فيها انخفاض كبير وسريع في عدد كريات الدم الحمراء أو مستوى الهيموجلوبين، مما يؤدي إلى نقص الأكسجين الواصل إلى أنسجة الجسم.

9 علامات تشير إلى الإصابة بالأنيميا الحادة

- إرهاق شديد ومستمر

شعور دائم بالتعب حتى مع بذل مجهود بسيط

- شحوب الوجه والجلد

نتيجة نقص تدفق الدم المحمل بالأكسجين.

- ضيق في التنفس

خاصة عند الحركة أو صعود السلالم.

- دوخة أو دوار متكرر

قد يصل أحيانًا إلى الإغماء.

- تسارع ضربات القلب

يحاول القلب تعويض نقص الأكسجين.

- برودة الأطراف

بسبب ضعف الدورة الدموية.

- صداع مستمر

نتيجة نقص الأكسجين في الدماغ.

- ضعف التركيز والانتباه

خاصة لدى الطلاب والعاملين.

- تساقط الشعر وضعف الأظافر

علامة على نقص العناصر الأساسية في الجسم.

كيف تحدث الأنيميا؟

تحدث الأنيميا نتيجة عدة أسباب، من أبرزها نقص الحديد (الأكثر شيوعًا) ونقص فيتامين B12 أو حمض الفوليك

فقدان الدم (مثل النزيف أو الدورة الشهرية الغزيرة)

او وجود أمراض مزمنة تؤثر على إنتاج الدم

متى تصبح الأنيميا خطيرة؟

تصبح الأنيميا خطيرة عندما تظهر الأعراض بشكل مفاجئ وشديد، وتؤثر على القدرة على أداء الأنشطة اليومية

يصاحبها إغماء أو ألم في الصدر، وتنخفض مستويات

الهيموجلوبين بشكل حاد

في هذه الحالات، يجب التوجه فورًا إلى الطبيب.

لماذا يجب عدم تجاهلها؟

ضعف عام في الجسم

مشاكل في القلب

ضعف الجهاز المناعي

تأخر النمو عند الأطفال

مضاعفات خطيرة لدى الحوامل

