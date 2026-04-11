تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الدخيلة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بمقتل سيدة داخل شقة في حي العجمي غرب الإسكندرية.

انتقال أمني ومعاينة الجثمان

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين العثور على جثة سيدة داخل الشقة محل سكنها بالمنطقة المشار إليها.

تحريات تكشف سبب الجريمة

وكشفت التحريات نشوب مشادة كلامية بين المجني عليها وزوجها بسبب خلافات بينهما، تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بالتعدي عليها بالضرب، ثم طعنها بسلاح أبيض، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها.

إجراءات قانونية

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.