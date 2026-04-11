إعلان

نهاية مأساوية لخلافات زوجية.. تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

11:25 م 11/04/2026

أقدم زوج على قتل زوجته طعنًا بسكين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الدخيلة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بمقتل سيدة داخل شقة في حي العجمي غرب الإسكندرية.

انتقال أمني ومعاينة الجثمان

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين العثور على جثة سيدة داخل الشقة محل سكنها بالمنطقة المشار إليها.

تحريات تكشف سبب الجريمة

وكشفت التحريات نشوب مشادة كلامية بين المجني عليها وزوجها بسبب خلافات بينهما، تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بالتعدي عليها بالضرب، ثم طعنها بسلاح أبيض، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها.

إجراءات قانونية

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جريمة قتل خلافات زوجية مشاجرة زوجين شرطة الدخيلة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

