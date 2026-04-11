النائب محمد بلتاجي يوضح تفاصيل مقترح "المليون جنيه" لسداد ديون مصر

كتب : حسن مرسي

11:19 م 11/04/2026

النائب محمد سمير بلتاجي

قال النائب محمد سمير بلتاجي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن ديون مصر تقدر بنحو 12 تريليون جنيه داخلي و165 مليار دولار خارجي بما يعادل 8 تريليونات جنيه، ليصبح إجمالي المديونية نحو 20 ألف مليار جنيه.

وأوضح النائب محمد سمير بلتاجي، خلال حواره مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، أن المقترح الذي تقدم به يقوم على نظرية "التحول التدريجي" لسداد الدين الخارجي، والتي تعتمد على جمع قيمة الدين بالعملة المحلية من خلال شراء العملة الأجنبية المتداولة في السوق.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الهدف الرئيسي من المقترح هو رفع كفاءة الاقتصاد القومي، وإزالة المعوقات التي تحول دون زيادة الإنتاج والتصدير، مشيرا إلى أن العجز في العملة الأجنبية يعيق عمليات الاستيراد ويحد من الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن المقترح يشمل الفئة المقتدرة غير المضارة التي تقدر بنحو 5% من المصريين، مع تقديم محفزات مثل الإعفاءات الضريبية لمن يساهم في سداد الدين، مؤكدا أن هذه الفكرة ليست جديدة ولكنها تهدف لفتح ملف الديون الخارجية بشكل جاد.

وشدد النائب محمد سمير بلتاجي على أن إحجام الحكومة عن مناقشة ملف الديون الخارجية يهدد بتوريث "عنق الزجاجة" للأجيال القادمة، داعيا إلى وضع مستهدفات واضحة لبدء السداد التدريجي الذي سيؤدي بدوره إلى خفض العجز والتضخم وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة.

