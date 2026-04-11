السيطرة على حريق التهم معرض مراتب بمدينة منوف في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

11:27 م 11/04/2026

اندلع حريق داخل أحد معارض المراتب بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف يفيد بوقوع الحريق.

تحرك سريع للحماية المدنية

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وبدأت في محاصرة النيران ومحاولة السيطرة عليها لمنع امتدادها إلى المحال والمباني المجاورة.

جهود للسيطرة ومنع الخسائر

ويواصل رجال الحماية المدنية جهودهم المكثفة لإخماد الحريق، وسط محاولات للحد من الخسائر المادية وحماية المنطقة المحيطة من خطر انتشار النيران.

إجراءات وتحقيقات

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر حجم الخسائر.

