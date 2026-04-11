قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ربما يتوصل الإيرانيون إلى اتفاق وربما لا، ولكن بغض النظر عما سيحدث فنحن منتصرون.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض اليوم السبت، أن الولايات المتحدة هزمت إيران عسكريا، مشيرًا إلى أنهم زرعوا ألغامًا بحرية.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة لديها كاسحات ألغام في مضيق هرمز وتقوم بتمشيطه.

وأشار ترامب إلى أن الجيش الأمريكي دمر البحرية الإيرانية، مؤكدًا أن دول الناتو لم تقدم مساعدة.

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة انتصرت على بحرية إيران ودمرت 150 سفينة لهم.

ولفت ترامب إلى "أن المرشد الإيراني علي خامنئي حكم إيران لسنوات ولكنه الآن مات".

وكما أكد الرئيس الأمريكي أنه لا فرق لديه إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة في محادثة معمقة مع إيران وسنرى ما سيحدث، مؤكدًا: "نحن فائزون في كل الأحوال".

ترامب يحذر الصين من تقديم أسلحة لإيران

وحذر الرئيس الأمريكي دولة الصين من تقديم أسلحة لإيران، قائلًا: "ستواجه مشاكل كبيرة إذا شحنت أسلحة إلى إيران".