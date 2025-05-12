أسرع علامة تحذيرية لمرض السكري.. تظهر عند الذهاب إلى المرحاض

كتبت- شيماء مرسي

قد يصدر الجسم إشارات خفية لمرض السكري من النوع الثاني في وقت مبكر، وبالرغم من أنه يتطور ببطء مع مرور الوقت، إلا أنه عادة ما تسبق الإصابة حالة تعرف باسم " مرحلة ما قبل السكري ".

وتعرف هذه المرحلة طبيا باسم "فرط سكر الدم غير السكري" (NDH)، وهي تتيح فرصة بالغة الأهمية للتدخل المبكر، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ومن إحدى العلامات التحذيرية المبكرة لمرض السكري هي زيادة الشعور بالعطش والحاجة للتبول بشكل متكرر أكثر من المعتاد.

وهذه الأعراض هي نتيجة لصراع الجسم للسيطرة على مستويات السكر في الدم، مما يدفع الكلى إلى العمل بجهد أكبر لتصفية وطرد الجلوكوز الزائد.

ويتم إخراج هذا السكر الزائد عن طريق البول، مما يدفع الأشخاص إلى الذهاب إلى الحمام أكثر من المعتاد غالبا أثناء الليل.

وتنتج هذه الأعراض عن عدم قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم بفعالية.

ومن الأعراض الأخرى الأقل شيوعا: عدم وضوح الرؤية والشعور بالتعب طول اليوم.

NDH أو ارتفاع سكر الدم غير السكري، يعني أن مستويات السكر في الدم لدى الشخص أعلى من المعدل الطبيعي ولكنها ليست مرتفعة بما يكفي لتصنيفها على أنها مرض السكري من النوع 2.

وعادة قد تكون علامة تحذيرية للشخص لإجراء تغييرات في نمط حياته من أجل تجنب الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ولأن الأعراض قد تكون غالبا خفيفة أو خفية لا تكتشف العديد من الحالات إلا من خلال فحوصات الدم الروتينية، لذلك، يعد التعرف على العلامات التي تظهر مثل كثرة الذهاب إلى الحمام أمرا بالغ الأهمية.

ومن الضروري استشارة الطبيب عند ملاحظة هذه العلامات المبكرة، لأن فرط سكر الدم غير الكحولي حالة قابلة للعلاج.

ومن خلال اتباع نظام غذائي صحي، وزيادة النشاط البدني، والتحكم بالوزن، يمكن للكثيرين استعادة مستويات سكر الدم إلى المعدلات الصحية.

وتشمل عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بمرض السكري من النوع 2 السمنة، وتجاوز سن 45 عاما، ووجود تاريخ عائلي للإصابة بهذه الحالة، والإصابة بارتفاع ضغط الدم أو مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

كما إن إجراء تغييرات واعية في نمط الحياة في مرحلة عدم انتظام الدورة الشهرية يمكن أن يسهم في تجنب مضاعفات أكثر خطورة على المدى الطويل.

اقرأ أيضا:

توصية خاصة للرجال.. جمال شعبان ينصح بتناول هذه الفاكهة (فيديو)

علامة على الأظافر تكشف إصابة امرأة بهذا النوع من السرطان

تتشابه مع حرقة المعدة.. احذر أعراض تكشف النوبة القلبية

احذر هذا الطعام الشائع.. يرفع الكوليسترول ويدمر الطحال

ماذا يحدث لمعدتك وكليتيك عند شرب الشاي على الريق؟.. مفاجأة