هذا ما يحدث لجسمك عند تجاهل شرب الماء.. مفاجأة

أوضحت الدكتورة الروسية يلينا أوستينوفا، أخصائية أمراض الباطنة، أن شرب الماء يساعد على أداء وظائف الجسم بكفاءة، فنقص هذا العنصر الأساسي يؤدي إلى سلسلة من المشكلات الصحية الخطيرة التي تؤثر على جودة الحياة.

وحذرت من خطورة نقص الماء على كثافة الدم، موضحةً أنه يصبح أكثر لزوجة، ما يزيد بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بالجلطات، خاصة لدى البالغين.

بالإضافة إلى، يزيد خطر الإصابة بالجفاف الذي يسبب تدهور الوظائف الإدراكية المختلفة، وتأثير سلبي على الرؤية.

وأشارت إلى أن نقص المياه في الجسم يتسبب أيضًا في ظهور أعراض أخرى مزعجة مثل التورم والإمساك، كما يزيد من احتمالية تكون حصى الكلى.

وتوضح أن قلة شرب السوائل تعيق عملية الهضم بشكل فعال، ما يؤدي إلى الشعور بالانزعاج واضطرابات في الجهاز الهضمي، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

عواقب أخرى لنقص الماء في الجسم:

الشعور بالنعاس المستمر.

الصداع المتكرر.

صعوبة التركيز.

تدهور الحالة الصحية العامة.

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