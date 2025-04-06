يقوي دماغك.. تناول هذا الطعام يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

كتب- أحمد الضبع:

في ظل تزايد معدلات الإصابة بالسكتات الدماغية حول العالم، يبحث كثيرون عن طرق بسيطة وفعالة للوقاية، خاصة من خلال تعديل نمط الحياة والنظام الغذائي اليومي.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور هاني مراد، استشاري التغذية العلاجية، إن تناول البيض باعتدال قد يسهم في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وذلك بفضل احتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة لصحة الأوعية الدموية والدماغ.

وأوضح "مراد" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن البيض غني بمادة الكولين، وهي عنصر غذائي يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ وتعزيز وظائف الجهاز العصبي، بالإضافة إلى احتوائه على مضادات أكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، التي تقي من الالتهابات المرتبطة بأمراض القلب والمخ.

وأشار إلى أن دراسة منشورة في المجلة الطبية "لانسيت" وجدت أن الأشخاص الذين يتناولون بيضة واحدة يوميًا كانوا أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 26%، مقارنة بمن لا يتناولون البيض، مع التأكيد على أهمية تناول البيض ضمن نظام غذائي متوازن ومنخفض الدهون المشبعة.

ونصح بعدم الإفراط في تناول البيض خاصة لدى من يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب، كما يفضل الاعتماد على طرق طهي صحية مثل السلق أو الطهي على البخار، بدلًا من القلي.

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