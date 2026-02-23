إعلان

في زيارة أخوية.. الرئيس السيسي يصل المملكة العربية السعودية

كتب : عمرو صالح

05:24 م 23/02/2026

الرئيس السيسي وولي العهد السعودي

كتب- عمرو صالح:
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، في زيارة أخوية.

وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة، أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب السفير المصري في الرياض، والقنصل العام المصري في جدة، وأعضاء السفارة المصرية بالرياض.
