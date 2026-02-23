الداخلية تكشف حقيقة تغيب "فتاة المرج" والدها : كانت عن صاحبتها

كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تغيب إحدى الطالبات عقب خروجها من مسكنها بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة المرج، 29 يناير 2026، بلاغًا من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم، بتغيب نجلته "طالبة" ولم يتهم أو يشتبه فى غيابها جنائياً، وبذات التاريخ حضر المُبلغ للقسم وبصحبته نجلته "المُبلغ بغيابها" وقرر بعودتها للمنزل دون حدوث أى مكروه لها وأنها كانت متواجدة لدى إحدى صديقتها.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.