إعلان

الداخلية تكشف حقيقة تغيب "فتاة المرج" والدها : كانت عن صاحبتها

كتب : رمضان يونس

05:24 م 23/02/2026

ببم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تغيب إحدى الطالبات عقب خروجها من مسكنها بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة المرج، 29 يناير 2026، بلاغًا من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم، بتغيب نجلته "طالبة" ولم يتهم أو يشتبه فى غيابها جنائياً، وبذات التاريخ حضر المُبلغ للقسم وبصحبته نجلته "المُبلغ بغيابها" وقرر بعودتها للمنزل دون حدوث أى مكروه لها وأنها كانت متواجدة لدى إحدى صديقتها.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تغيب فتاة فتاة المرج بلاغ تغسيب فتاة بالمرج القاهرة بلاغ تغيب فتاة بالمرج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الداخلية تكشف واقعة تعذيب "طفل المحلة" بأول يوم رمضان والده: بأدبه
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف واقعة تعذيب "طفل المحلة" بأول يوم رمضان والده: بأدبه

الصحة تحذر: ابتعدوا عن هذه الأطعمة في رمضان
أخبار وتقارير

الصحة تحذر: ابتعدوا عن هذه الأطعمة في رمضان
سحب رعدية وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن طقس الساعات القادمة
أخبار مصر

سحب رعدية وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن طقس الساعات القادمة
تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك بعد قرار المركزي
أخبار البنوك

تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك بعد قرار المركزي
مباحثات مصرية فرنسية لعلاج مرضى "أورام غزة" في "جوستاف روسي"
أخبار مصر

مباحثات مصرية فرنسية لعلاج مرضى "أورام غزة" في "جوستاف روسي"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
رسميا.. تخفيض 50% من رسوم تراخيص المحال العامة بالقاهرة: كيف تستفيد؟
موجة التقلبات الجوية.. نصائح عاجلة من "تغير المناخ" للمزارعين
محامية أسماء جلال تكشف مفاجأة عن كواليس مشاركتها في "رامز ليفل الوحش"