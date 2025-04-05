تحذير من مشروب لذيذ يعشقه الكثيرون.. الإفراط فيه يهدد القلب والكلى

كتبت: نورهان ربيع

هناك بعض المشروبات التقليدية التي يحرص الكثيرون على تناولها، ومنها العرقسوس، إذ يُقبل عليه عدد كبير من الأشخاص لما يتميز به من مذاق مميز وفوائد معتقدة.

لكن رغم شعبيته، يحذّر الأطباء من الإفراط في تناوله، خاصة لمن يعانون من بعض الحالات الصحية مثل أمراض الكلى وضغط الدم، وفقًا لما نقله موقع WebMD.

1- عرق السوس الذي يحتوي على الجليسرهيزين قد يكون غير آمن عند تناوله بكميات كبيرة أو لفترة طويلة، اذ أن تناول 5 غرامات أو أكثر يوميًا منه ولعدة أسابيع قد يُسبب آثارًا جانبية خطيرة، بما في ذلك النوبات القلبية، كما أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو الكلى أو ارتفاع ضغط الدم أكثر حساسية له.

2- يُعدّ تناول عرق السوس غير آمن أثناء الحمل، إذ قد يُسبب الإجهاض أو الولادة المبكرة. ويبدو أن تناول حوالي 250 جرامًا من عرق السوس أسبوعيًا يزيد من خطر الولادة المبكرة.

3- يُرجى توخي الحذر وتجنب استخدامه للنساء الذين يقومون بالرضاعة الطبيعية كإجراء احترازي ولتجنب الإصابة يبأي ضرر.

4- أمراض القلب: قد يُسبب عرق السوس تخزين الجسم للماء، مما قد يُفاقم قصور القلب. كما قد يزيد عرق السوس من خطر عدم انتظام ضربات القلب. تجنب تناول عرق السوس إذا كنت تعاني من أمراض قلبية.

5- الحالات الحساسة للهرمونات، مثل سرطان الثدي، وسرطان الرحم، وسرطان المبيض، وبطانة الرحم المهاجرة، والأورام الليفية الرحمية: قد يعمل عرق السوس كهرمون الإستروجين في الجسم. إذا كنت تعاني من أي حالة قد تتفاقم بسبب التعرض للإستروجين، فلا تستخدم عرق السوس.

6- ارتفاع ضغط الدم: قد يرفع عرق السوس ضغط الدم. لا تتناول كميات كبيرة من عرق السوس إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

7- حالة عضلية ناتجة عن مشاكل عصبية (فرط التوتر): قد يُخفض عرق السوس مستويات البوتاسيوم في الدم. قد يُفاقم هذا فرط التوتر. تجنب تناول عرق السوس إذا كنت تعاني من فرط التوتر.

8- انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم (نقص بوتاسيوم الدم): قد يُخفض عرق السوس مستويات البوتاسيوم في الدم. إذا كان مستوى البوتاسيوم لديك منخفضًا بالفعل، فقد يزيد عرق السوس من انخفاضه. لا تستخدم عرق السوس إذا كنت تعاني من هذه الحالة.

9- أمراض الكلى: قد يؤدي تناول كميات كبيرة من عرق السوس إلى تفاقم أمراض الكلى.

10- المشاكل الجنسية: قد يؤدي تناول كميات كبيرة من عرق السوس إلى تقليل الرغبة الجنسية. كما قد يؤدي إلى تفاقم ضعف الانتصاب عن طريق خفض مستويات هرمون التستوستيرون.

11- الجراحة: قد يؤثر عرق السوس على ضبط ضغط الدم أثناء الجراحة وبعدها. توقف عن تناول عرق السوس قبل أسبوعين على الأقل من موعد الجراحة المقرر.

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