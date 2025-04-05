5 فوائد صحية لتناول كوب من النعناع يوميًا

النعناع ليس فقط من الأعشاب العطرية التي تضفي نكهة لذيذة على الطعام والشراب، بل له أيضًا العديد من الفوائد الصحية.

إليك5 أسباب تجعل من تناول كوب من شاي النعناع يوميًا خيارًا جيدًا وفق لما جاء في "ويب ميد".

تحسين الهضم:

النعناع يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وتحفيز إفراز العصارات الهضمية، مما يساعد في هضم الطعام بشكل أفضل.

كما يمكن أن يخفف من مشاكل مثل الانتفاخ والغازات.

تخفيف التوتر والقلق:

يُعتبر النعناع من الأعشاب المهدئة التي تساعد في تخفيف التوتر والقلق.

ويمكن أن يعمل كوب من شاي النعناع على تهدئة الأعصاب وتحسين المزاج بفضل خصائصه المهدئة.

التخفيف من الصداع:

يُعد النعناع مفيدًا لتخفيف أنواع معينة من الصداع، بما في ذلك الصداع النصفي.

يحتوي النعناع على خصائص مضادة للالتهابات، كما أنه يعمل على تهدئة العضلات المتوترة في منطقة الرأس والعنق.

دعم صحة الجهاز التنفسي:

النعناع يحتوي على المنثول، الذي يعمل على فتح الممرات الهوائية ويساعد في تخفيف الاحتقان.

يُعتبر شاي النعناع خيارًا جيدًا لتحسين التنفس أثناء الإصابة بنزلات البرد أو السعال.

تحسين صحة الجلد:

شرب النعناع يساعد في تحسين صحة البشرة بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات.

يمكن أن يساعد في تقليل حب الشباب والتهيج، كما يعمل على تنقية الجلد من السموم.