احذرها.. 5 علامات إذا ظهرت دليلك على الإصابة بسرطان المريء

كتبت- نرمين ضيف الله

سرطان المريء من الأنواع النادرة، ولكنه يعتبر من السرطانات الخطيرة التي يجب الانتباه إلى أعراضه مبكرًا.

ولكن إذا ظهرت أي من هذه الأعراض، من المهم مراجعة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من السبب وراء الأعراض.

في التقرير التالي يستعرض لكم موقع "مصراوي" أبرز 5 علامات تشير إلى الإصابة بسرطان المريء، وإذا ظهرت يجب استشارة الطبيب بسرعة.

صعوبة البلع (عسر البلع):

يمكن أن يشعر المصاب بصعوبة في ابتلاع الطعام أو السوائل، وقد يصاحب ذلك شعور بأن الطعام عالق في الحلق أو الصدر.

فقدان الوزن غير المبرر:

إذا فقد الشخص وزنه بشكل مفاجئ وبدون سبب واضح، فقد يكون ذلك علامة تحذيرية لعدة حالات صحية، بما في ذلك سرطان المريء.

الألم أو الانزعاج في الصدر:

يشعر البعض بألم حارق أو ضغط في منطقة الصدر أو خلف عظمة الصدر، والذي قد يزداد سوءًا بعد تناول الطعام.

السعال المزمن أو بحة في الصوت:

السعال المستمر أو بحة الصوت دون سبب واضح يمكن أن تكون من أعراض سرطان المريء، خاصة إذا كانت مصحوبة بصعوبة في التنفس.

التقيؤ أو القيء الدموي:

يشير التقيؤ المصحوب بالدم إلى وجود مشكلة في المريء، بما في ذلك الأورام السرطانية.

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