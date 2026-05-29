أصيب 4 أشخاص بينهم سيدة، اليوم الجمعة، بكسور وكدمات متفرقة، إثر انقلاب تروسيكل بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث انقلاب مركبة تروسيكل بطريق إحدى قرى مركز سمالوط.

جرى الدفع بسيارتين إسعاف، وتبين إصابة كل من: أحمد محمود عيد، 23 سنة، عفاف رجب محمد، 50 سنة، مدحت مرزوق اسماعيل، 51 سنة، وعبد الرحمن محمود، 25 سنة، وجميعهم مقيمين بقرية الحتاحتة بسمالوط.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.