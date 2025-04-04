احذرها.. 4 أعراض صامتة تشير إلى إصابتك بفقر الدم

فقر الدم، أو الأنيميا، حالة شائعة تحدث عندما يقل عدد خلايا الدم الحمراء السليمة في الجسم، مما يؤدي إلى نقص الأكسجين الذي يصل إلى الأنسجة.

قد لا تظهر أعراض واضحة لفقر الدم، خاصة في المراحل المبكرة، ولكن هناك بعض الأعراض الصامتة التي يجب الانتباه إليها، وفقًا لـ healthline.

1- التعب والإرهاق غير المبرر

الشعور بالتعب المستمر والضعف العام، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم، قد يكون علامة على فقر الدم.

2- شحوب البشرة

قد يصبح لون الجلد شاحبًا أو مائلًا إلى الصفرة، خاصة في الوجه وراحة اليدين وباطن الجفون.

3- ضيق التنفس

قد يشعر الشخص بضيق في التنفس، خاصة عند القيام بمجهود بدني بسيط، وذلك بسبب نقص الأكسجين في الدم.

4- برودة اليدين والقدمين

قد يشعر الشخص ببرودة في الأطراف، حتى في الطقس الدافئ، وذلك بسبب ضعف الدورة الدموية.

أعراض أخرى محتملة

صداع ودوار

خفقان القلب

ألم في الصدر

ضعف الأظافر وتقصفها

الرغبة في تناول مواد غير غذائية (مثل الثلج أو الطين)

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، خاصة إذا كانت مستمرة أو تزداد سوءًا، يجب عليك استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد السبب والعلاج المناسب.

نصائح طبية مهمة للوقاية من فقر الدم

تناول الأطعمة الغنية بالحديد، مثل اللحوم الحمراء والخضروات الورقية الداكنة والبقوليات.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي، الذي يساعد على امتصاص الحديد.

تجنب شرب الشاي والقهوة مع الوجبات، حيث يمكن أن يعيق امتصاص الحديد.

الحصول على قسط كافٍ من النوم وممارسة الرياضة بانتظام.

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