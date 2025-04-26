بعد تناول الطعام.. علامة مبكرة قد تكشف الإصابة بالسرطان

كتب – سيد متولي

حذّر خبراء الصحة في هيئة الخدمات الصحية البريطانية، من أن أحد الأعراض الشائعة التي تظهر بعد تناول الطعام قد يكون "العلامة الأقل ملاحظة" للسرطان، وأوضحوا أن 79% من البريطانيين لا يدركون أن هذا قد يشير إلى مرض مميت.

وأظهر استطلاع جديد أجرته هيئة الخدمات الصحية في إنجلترا أن العديد من علامات التحذير من السرطان قد يغفلها الجمهور بسهولة، ويشمل ذلك حرقة المعدة وعسر الهضم، وهما من الآثار الجانبية الشائعة نسبيًا للإفراط في تناول الطعام، أو تناول الطعام بسرعة، أو تناول أطعمة معينة، بحسب express.

لكن حرقة المعدة التي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر قد تكون علامة مبكرة على الإصابة بسرطان المريء.

وتشرح هيئة الخدمات الصحية على موقعها الإلكتروني أن هناك "العديد" من الأعراض المحتملة لسرطان المريء، ولكن قد يكون "من الصعب اكتشافها".

وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 2000 شخص، أن حرقة المعدة كانت "الأقل شهرة" من بين أعراض السرطان، حيث لم يحدد ثمانية من كل 10 أشخاص شملهم الاستطلاع (79%) حرقة المعدة التي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر كعلامة محتملة للسرطان.

ومع ذلك، لم تُلاحظ أعراض أخرى كثيرة على نطاق واسع، فقد أظهر الاستطلاع أن أكثر من نصف المشاركين (55%) لم يلاحظوا وجود دم في البول (حتى ولو لمرة واحدة)، وأن ما يقرب من نصف المشاركين (49%) لم يلاحظوا فقدان الوزن غير المبرر، وأن أكثر من أربعة من كل عشرة أشخاص (42%) لم يلاحظوا وجود كتلة غير مبررة في أي مكان من الجسم كعلامة محتملة للسرطان.

إذا لاحظتَ شيئًا مثيرًا للقلق، فتواصل مع طبيب، سيُجري لك الفحوصات اللازمة، من غير المُرجّح أن يكون سرطانًا، ولكن إذا كان هناك أيُّ خلل، فكلما اكتُشف مبكرًا، زادت فرصة نجاح العلاج.

ويجب الذهاب للمستشفى في حالة ملاحظة هذه الأعراض:

كتلة غير مبررة في أي مكان على الجسم، أو شامة تتغير لونها أو شكلها، أو تبدأ في الحكة، أو التقشر، أو التقشر، أو النزيف، أو وجود دم في البراز، أو دم في البول - حتى ولو لمرة واحدة، أو نزيف غير متوقع أو غير مبرر، على سبيل المثال، الدم عند السعال، أو بعد ممارسة الجنس، أو بعد انقطاع الطمث، أو بين فترات الحيض.

لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر: سعال أو تغير في السعال الموجود، قرحة أو التهاب في الفم لا يلتئم، مشاكل في البطن، مثل الانزعاج أو الإسهال، الشعور بالتعب والإعياء وعدم التأكد من السبب، حرقة المعدة أو عسر الهضم، براز غير عادي أو شاحب أو دهني، ألم أو انزعاج غير مبرر، انتفاخ البطن معظم اليوم.

ضيق التنفس، والالتهابات المتكررة، والتعرق الليلي غير المبرر، وفقدان الوزن غير المبرر، والكدمات غير المتوقعة أو غير المبررة.

وتشمل الأعراض المحتملة الأخرى لسرطان المريء: مشاكل في البلع، والسعال الذي لا يتحسن، والصوت الأجش، وفقدان الشهية أو فقدان الوزن دون محاولة، والشعور بالتعب أو عدم وجود طاقة، وألم في الحلق أو منتصف الصدر، وخاصة عند البلع، والبراز الأسود أو سعال الدم (على الرغم من أن هذه الأعراض غير شائعة).

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