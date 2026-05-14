كشفت بيانات مواقع تتبع السفن عن عبور ناقلة نفط يابانية عملاقة لمضيق هرمز بطريقة وصفت بالنادرة والسرية، في ظل التوترات الأمنية المتواصلة التي تشهدها المنطقة منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير الماضي.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" أن ناقلة النفط العملاقة "إينيوس إنديفور" ظهرت مجدداً في خليج عُمان بعد انقطاع بث موقعها، حيث كانت آخر إشارة لها تشير إلى وجودها داخل الخليج شمال أبو ظبي، ما يرجح أنها عبرت مضيق هرمز دون الكشف عن تحركاتها.

وبحسب بيانات التتبع، بدأت الناقلة اليابانية بث موقعها مجدداً شمال العاصمة العمانية مسقط في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بينما كانت تتجه شرقاً نحو بحر العرب.

وأظهرت البيانات أن السفينة كانت قد دخلت الخليج أواخر فبراير الماضي لتحميل النفط الخام من جزيرة داس الإماراتية وميناء الأحمدي الكويتي، فيما تشير قراءات الغاطس إلى أن الناقلة تحمل شحنة تكاد تكون ممتلئة بالكامل.

كما أوضحت البيانات أن الناقلة كانت قد حددت في وقت سابق ميناء كيري الياباني كوجهة نهائية لها أواخر أبريل، إلا أنها باتت تظهر حالياً في وضع "بانتظار أوامر"، ما يشير إلى عدم تحديد ميناء رسو نهائي حتى الآن.

ووفقاً للتقرير، تعد "إينيوس إنديفور" ثاني ناقلة نفط عملاقة مملوكة لشركة يابانية تعبر مضيق هرمز منذ بداية الحرب في أواخر فبراير الماضي.