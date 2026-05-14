أول تعليق من تايوان بشأن تصريحات الرئيس الصيني حول استقلال الجزيرة

اتهمت تايوان الصين بأنها المصدر الرئيسي لانعدام الأمن في المنطقة، وذلك رداً على تصريحات منسوبة للرئيس الصيني شي جين بينج اعتبر فيها أن استقلال تايوان لا يمكن التوفيق بينه وبين السلام.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الوزراء التايواني ميشيل لي، تعليقاً على تصريحات شي، إن التهديد العسكري الصيني يمثل "المصدر الوحيد لانعدام الأمن" في مضيق تايوان ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأضافت أن تعزيز القدرات الدفاعية واستمرار الردع المشترك الفعال يعدان من أبرز العوامل الضرورية للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وجاء رد تايبيه بعدما أفادت وسائل إعلام صينية رسمية بأن شي جين بينغ أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قضية تايوان تمثل "أهم قضية في العلاقات الصينية الأمريكية"، محذراً من أن سوء التعامل معها قد يؤدي إلى "وضع خطير للغاية".

وأكد الرئيس الصيني، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية، أن استقلال تايوان والسلام عبر مضيق تايوان "لا يمكن التوفيق بينهما كالنار والماء"، مشيراً إلى أن الحفاظ على السلام والاستقرار في المضيق يمثل "القاسم المشترك الأكبر" بين الصين والولايات المتحدة.

ويعتبر الحزب الشيوعي الصيني تايوان جزءاً من الأراضي الصينية، وتعهد مراراً بإعادة الجزيرة إلى سيطرة بكين، بما في ذلك استخدام القوة إذا لزم الأمر.

وفي المقابل، تواصل الولايات المتحدة الحفاظ على علاقات غير رسمية قوية مع تايوان، مع استمرار الغموض الأمريكي بشأن ما إذا كانت واشنطن ستتدخل عسكرياً في حال تعرض الجزيرة لهجوم صيني.