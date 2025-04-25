هل حفظ الخبز في الفريزر يسبب بالسرطان؟- طبيب يجيب

كتبت- أسماء مرسي:

الخبز عنصر أساسي على مائدة الطعام، ولتجنب تلفه، يلجأ الكثيرون إلى تجميده، لكن، هناك اعتقاد شائع بشأن ما إذا كان تجميد الخبز يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

تجميد الخبز لا يسبب السرطان

أوضح الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أن تجميد الخبز بحد ذاته لا يشكل أي خطر صحي ولا يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

وتابع لـ"مصراوي" أن هذه المعلومة لا تستند إلى أي أساس علمي، وأن عملية التبريد العميق لا تحدث أي تغييرات ضارة في التركيب الكيميائي للخبز.

الخطر يكمن في طريقة التسخين

بينما نفى الطبيب أي مخاطر مرتبطة بتجميد الخبز، لفت الانتباه إلى نقطة مهمة تتعلق بكيفية التعامل معه بعد إخراجه من المجمد، وتحديدا أثناء تسخينه، فالخطر المحتمل يكمن في الإفراط في تسخين الخبز.

تكون مادة الأكريلاميد عند التحميص المفرط

أوضح "القيعي" أنه عند تحميص الخبز في درجات حرارة عالية ولفترة طويلة، ما يؤدي إلى احتراقه وتغير لونه إلى البني الداكن أو الأسود، يتكون مركب كيميائي يعرف باسم "الأكريلاميد".

وأشارت الدراسات إلى أن استهلاك كميات كبيرة من هذا المركب على المدى الطويل يزيد من احتمالية الإصابة ببعض أنواع السرطان.

نصائح للحفاظ على جودة الخبز المجمد

لتجنب أي آثار سلبية محتملة والحفاظ على جودة الخبز المجمد، شدد أخصائي التغذية العلاجية على أهمية التخزين السليم.

وأشار أن تغليف الخبز جيدا قبل تجميده يؤدي دورا مهما في الحفاظ على مذاقه وقوامه، ويُفضل لفه بإحكام في أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق أو باستخدام غلاف بلاستيكي لمنع امتصاص الروائح والرطوبة الموجودة في المجمد، والتي تؤدي إلى تلفه وتغيرطعمه.

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