ماذا تفعل مشروبات الكافيين بالدماغ؟.. لن تتوقع

كتب – سيد متولي

يبدأ معظم الناس في جميع أنحاء العالم يومهم بفنجان من القهوة، سواء كانت جرعة من الإسبريسو أو كابتشينو رغوي، فإن جرعة الكافيين في الصباح يمكن أن تساعد في بدء اليوم.

وعلى الرغم من أن الكافيين عنصر أساسي في الصباح، إلا أن آثاره على الصحة كانت موضع نقاش طويل، وخاصة على صحة الدماغ، ولكن هل الكافيين جيد أم سيء؟.

وحسمت الدكتورة ويندي أ. سوزوكي، عالمة الأعصاب وعميدة كلية الآداب والعلوم في جامعة نيويورك وأستاذة العلوم العصبية وعلم النفس في مركز العلوم العصبية، النقاش الدائر.

"الكافيين، هل هو جيد أم سيء؟ هناك الكثير من الجدل، ولكن اليوم، سأوضح الأمور، سواء كنت تحب القهوة أو الشاي، فقد تتفاجأ"، قالت عالمة الأعصاب في منشور تمت مشاركته على إنستجرام الخاص بها.

هناك أخبار جيدة لعشاق القهوة، أوضحت عالمة الأعصاب أن تناول الكافيين باعتدال يمكن أن يعزز اليقظة والذاكرة، وقالت، مخاطبة عشاق القهوة والشاي: "إنه مثل مشجع صغير لخلاياك العصبية"، بحسب timesofindia.

لكن هذا ليس كل شيء، فرغم أن تناول القهوة بكميات معتدلة مفيد للدماغ، إلا أن الإفراط فيها قد يُفسد المزاج، بل ويؤدي إلى آثار سلبية.

وأضافت: "الإفراط في تناول الكافيين أمرٌ مختلف، فهو يؤدي إلى التوتر والقلق واضطراب النوم، ما يؤدي بدوره إلى العصبية وضبابية الدماغ، وهو أمرٌ ضارٌّ".

ويمكن للكافيين أن يزيد اليقظة من خلال حجب آثار الأدينوزين، وهي مادة كيميائية في الدماغ تُسبب الشعور بالتعب، كما يُحفز هذا الهرمون إفراز هرمون الأدرينالين، المسؤول عن الاستجابة للمواجهة أو الهروب، والذي يرتبط بزيادة الطاقة.

ولكن عند الإفراط في شرب القهوة، تزداد آثاره بشكل كبير، ما يؤدي إلى القلق والتوتر.

وأدرجت الجمعية الأمريكية للطب النفسي اضطراب القلق الناتج عن الكافيين كواحد من الحالات الأربع المرتبطة به والمعترف بها في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية.

وأشارت دراسة أُجريت عام 2017 إلى أن تناول الكافيين آمن للفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل النساء الحوامل والمرضعات، والأطفال، والشباب، والأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية أو غيرها من الحالات الصحية، مثل الأمراض النفسية، إذ قد يُضعف وظائف القلب والأوعية الدموية والنوم.

نصيحة مهمة

استمتع بالكافيين باعتدال، واحصل على نوم جيد للحفاظ على صحة عقلك.

يُعد الكافيين آمنًا عند تناوله بكميات قليلة إلى متوسطة، لذا، لا يُفترض أن يُشكل الاستمتاع بفنجان قهوة صباحًا أو مساءً أي مشكلة على الإطلاق.

ووفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن تناول 400 ملليجرام يوميًا، أي ما يعادل حوالي كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة (سعة كل كوب 12 أونصة)، لا يُسبب آثارًا جانبية لدى معظم البالغين.

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