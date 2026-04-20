السفارة الأمريكية في العراق تحذر من هجمات محتملة وتدعو رعاياها للمغادرة

كتب : وكالات

02:58 م 20/04/2026

السفارة الأمريكية في بغداد

أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد تحذيرًا أمنيًا بشأن الأوضاع في العراق، مشيرة إلى استمرار ما وصفته بوجود جماعات مسلحة متحالفة مع إيران تخطط لتنفيذ هجمات جديدة تستهدف مواطنين أمريكيين ومصالح مرتبطة بالولايات المتحدة في مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك إقليم كردستان.
وذكرت السفارة أن بعض الجهات المرتبطة بالحكومة العراقية لا تزال، بحسب وصفها، توفر غطاءً سياسيًا وماليًا وعملياتيًا لهذه الجماعات، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع الأمني.
وأوضحت أن المجال الجوي العراقي شهد إعادة فتح جزئية مع استئناف محدود للرحلات التجارية، لكنها حذرت في الوقت نفسه من استمرار المخاطر، خاصة ما يتعلق بالصواريخ والطائرات المسيرة والقذائف التي قد تشكل تهديدًا لحركة الطيران.
وأكدت أن بعثة الولايات المتحدة في العراق تواصل أداء مهامها رغم قرار المغادرة الإلزامية، وذلك بهدف تقديم الدعم للمواطنين الأمريكيين داخل البلاد.
ودعت السفارة رعاياها إلى تجنب التوجه إلى مقرها في بغداد أو إلى القنصلية في أربيل، نظرًا لما وصفته بالمخاطر الأمنية المرتفعة.
كما جددت التأكيد على تحذير السفر من المستوى الرابع، الذي ينص على عدم السفر إلى العراق تحت أي ظرف، مطالبة المواطنين الأمريكيين الموجودين داخل البلاد بالمغادرة الفورية.

السفارة الأمريكية العراق إقليم كردستان تحذير أمني بغداد حرب إيران

بعد الاتفاق الهش.. هل تقترب واشنطن وطهران من كسر الهدنة؟
هل يجوز إجهاض الجنين إذا شكّل خطرًا على حياة الأم؟.. عضو مركز الأزهر العالمي
انتكاسة مفاجئة.. 4 أبراج تواجه فترة صعبة وتحذيرات من قرارات متسرعة
"صورناهم لكسر عينهم".. اعترافات المتهمين بتعرية فتاة بمنزل مهجور في القليوبية
انهيار منة شلبي خلال مراسم دفن والدها.. وكريم عبدالعزيز يواسيها- صور

