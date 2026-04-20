أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد تحذيرًا أمنيًا بشأن الأوضاع في العراق، مشيرة إلى استمرار ما وصفته بوجود جماعات مسلحة متحالفة مع إيران تخطط لتنفيذ هجمات جديدة تستهدف مواطنين أمريكيين ومصالح مرتبطة بالولايات المتحدة في مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك إقليم كردستان.

وذكرت السفارة أن بعض الجهات المرتبطة بالحكومة العراقية لا تزال، بحسب وصفها، توفر غطاءً سياسيًا وماليًا وعملياتيًا لهذه الجماعات، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع الأمني.

وأوضحت أن المجال الجوي العراقي شهد إعادة فتح جزئية مع استئناف محدود للرحلات التجارية، لكنها حذرت في الوقت نفسه من استمرار المخاطر، خاصة ما يتعلق بالصواريخ والطائرات المسيرة والقذائف التي قد تشكل تهديدًا لحركة الطيران.

وأكدت أن بعثة الولايات المتحدة في العراق تواصل أداء مهامها رغم قرار المغادرة الإلزامية، وذلك بهدف تقديم الدعم للمواطنين الأمريكيين داخل البلاد.

ودعت السفارة رعاياها إلى تجنب التوجه إلى مقرها في بغداد أو إلى القنصلية في أربيل، نظرًا لما وصفته بالمخاطر الأمنية المرتفعة.

كما جددت التأكيد على تحذير السفر من المستوى الرابع، الذي ينص على عدم السفر إلى العراق تحت أي ظرف، مطالبة المواطنين الأمريكيين الموجودين داخل البلاد بالمغادرة الفورية.